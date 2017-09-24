Россиянка Веснина вышла во второй круг теннисного турнира в Ухани
Россиянка Елена Веснина пробилась во второй раунд на теннисном турнире в Ухани (Китай), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.
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В первом круге россиянка за 1 час 25 минут победил китаянку Дуань
Следующей соперницей Весниной будет победительница матча Элизе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония).
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