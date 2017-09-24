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24 сентября 2017, 16:47 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Веснина вышла во второй круг теннисного турнира в Ухани

Россиянка Елена Веснина пробилась во второй раунд на теннисном турнире в Ухани (Китай), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> пробилась во второй раунд на теннисном турнире в <span class=error>Ухани</span> (Китай) призовой фонд которого превышает 23 миллиона долларов. Увеличить
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В первом круге россиянка за 1 час 25 минут победил китаянку Дуань Ин-Ин со счетом 6:3, 6:4.

Следующей соперницей Весниной будет победительница матча Элизе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония).
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