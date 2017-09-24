Кики Бертенс и Йоханна Ларссон победили на теннисном турнире в Сеуле в парном разряде

В финале Ларссон и Бертенс обыграли дуэт из Таиланда Луксика Кумхум/Пеангтарн Плипыч со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Для 28-летней Бертенс этот титул стал восьмым в карьере в парном разряде, 29-летняя Ларссон выиграла 11-й трофей в паре.