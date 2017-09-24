Кики Бертенс и Йоханна Ларссон победили на теннисном турнире в Сеуле в парном разряде
Шведка Йоханна Ларссон и представительница Нидерландов Кики Бертенс стали победительницами теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, в парном разряде.
В финале Ларссон и Бертенс обыграли дуэт из Таиланда Луксика Кумхум/Пеангтарн Плипыч со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Для 28-летней Бертенс этот титул стал восьмым в карьере в парном разряде, 29-летняя Ларссон выиграла 11-й трофей в паре.
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