Андреев, Мыскина и А. Медведев выиграли Матч Легенд на St. Petersburg Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За сборную России играли победительница Открытого чемпионата Франции-2004, экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина и победитель четырёх турниров АТР, обладатель Кубка Дэвиса Игорь Андреев, а за сборную мира — чемпионка «Ролан Гаррос"-1997 хорватка Ива Майоли и экс-первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата Франции-1998 испанец Карлос Мойя.