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24 сентября 2017, 15:31 | Теннис | Чемпионат.com

Андреев, Мыскина и А. Медведев выиграли Матч Легенд на St. Petersburg Open

Перед воскресными финалами турнира St. Petersburg Open-2017 на «Сибур-Арене» прошёл матч легенд тенниса.

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За сборную России играли победительница Открытого чемпионата Франции-2004, экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина и победитель четырёх турниров АТР, обладатель Кубка Дэвиса Игорь Андреев, а за сборную мира — чемпионка «Ролан Гаррос"-1997 хорватка Ива Майоли и экс-первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата Франции-1998 испанец Карлос Мойя.

Капитанами команд были директор турнира Александр Медведев и Михаил Южный. По регламенту, капитаны выходили на замену вместо любого игрока, а матч состоял из одного сета до 7 очков. Дело дошло до тай-брейка, на котором сильнее оказались россияне — 8:7 (8:6), сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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