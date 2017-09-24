Андреев, Мыскина и А. Медведев выиграли Матч Легенд на St. Petersburg Open
Перед воскресными финалами турнира St. Petersburg Open-2017 на «Сибур-Арене» прошёл матч легенд тенниса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За сборную России играли победительница Открытого чемпионата Франции-2004,
Капитанами команд были директор турнира Александр Медведев и Михаил Южный. По регламенту, капитаны выходили на замену вместо любого игрока, а матч состоял из одного сета до 7 очков. Дело дошло до
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter