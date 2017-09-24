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https://sport.mail.ru/news/tennis/31107550/
24 сентября 2017, 14:50 | Теннис | Р-Спорт

Екатерина Макарова вышла во второй круг теннисного турнира в Ухани

Российская теннисистка Екатерина Макарова успешно стартовала на крупном турнире в Ухани (Китай), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> успешно стартовала на крупном турнире в <span class=error>Ухани</span> (Китай) призовой фонд которого превышает 23 миллиона долларов. Увеличить
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В матче первого круга Макарова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову, посеянную под 15-м номером, со счетом 6:4, 6:2. На корте спортсменки провели 1 час 16 минут.

Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Андреа Петкович (Германия) — Лорен Дэвис (США).
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