Звонарёва впервые за 2,5 года сыграет в основной сетке турнира WТА
Россиянка Вера Звонарёва в финале квалификации турнира в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября, разгромила итальянку Ясмине Паолини (3) со счётом 6:0, 6:2.
Продолжительность встречи составила всего 55 минут. 33-летняя москвичка, занимающая 303-е место в рейтинге WТА, реализовала шесть
Экс вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» сыграет в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года. За время перерыва в карьере Вера вышла замуж и родила ребёнка.
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