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24 сентября 2017, 12:17 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва впервые за 2,5 года сыграет в основной сетке турнира WТА

Россиянка Вера Звонарёва в финале квалификации турнира в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября, разгромила итальянку Ясмине Паолини (3) со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила всего 55 минут. 33-летняя москвичка, занимающая 303-е место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов из семи и проиграла один гейм на своей подаче.

Экс вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» сыграет в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года. За время перерыва в карьере Вера вышла замуж и родила ребёнка.
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