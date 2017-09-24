Латвийка Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира в Сеуле
Представительница Латвии Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
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Остапенко, получившая на турнире первый номер посева, за 2 часа 16 минут сломила сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад Майи — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.
Латвийка, которой в августе исполнилось 20 лет, выиграла второй турнир WTA в одиночном разряде.
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