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https://sport.mail.ru/news/tennis/31106888/
24 сентября 2017, 12:15 | Теннис | Р-Спорт

Латвийка Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира в Сеуле

Представительница Латвии Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Представительница Латвии Елена <span class=error>Остапенко</span> стала победительницей теннисного турнира в Сеуле (Южная Корея) призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. Увеличить
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Остапенко, получившая на турнире первый номер посева, за 2 часа 16 минут сломила сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад Майи — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Латвийка, которой в августе исполнилось 20 лет, выиграла второй турнир WTA в одиночном разряде.
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