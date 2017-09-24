Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31106707/
24 сентября 2017, 11:51 | Теннис | Чемпионат.com

Родина сыграет с Соболенко, Дьяченко — с Марией в 1-м круге турнира в Ташкенте

Россиянка Екатерина Александрова получила восьмой номер посева на турнире в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября.

В первом круге соперницей Екатерины станет победительница квалификации.

Евгения Родина в стартовом поединке встретится с белоруской Ариной Соболенко, а Виталия Дьяченко сыграет с немкой Татьяной Марией (3). Анна Блинкова за выход во второй круг поспорит с украинкой Катериной Бондаренко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я