Родина сыграет с Соболенко, Дьяченко — с Марией в 1-м круге турнира в Ташкенте
Россиянка Екатерина Александрова получила восьмой номер посева на турнире в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября.
В первом круге соперницей Екатерины станет победительница квалификации.
Евгения Родина в стартовом поединке встретится с белоруской Ариной Соболенко, а Виталия Дьяченко сыграет с немкой Татьяной Марией (3). Анна Блинкова за выход во второй круг поспорит с украинкой Катериной Бондаренко.
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