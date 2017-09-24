В первом круге соперницей Екатерины станет победительница квалификации.

Евгения Родина в стартовом поединке встретится с белоруской Ариной Соболенко, а Виталия Дьяченко сыграет с немкой Татьяной Марией (3). Анна Блинкова за выход во второй круг поспорит с украинкой Катериной Бондаренко.