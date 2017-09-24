Павлюченкова проиграла Возняцки в двух сетах в финале турнира в Токио

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Решающее противостояние завершилось со счётом 6:0, 7:5.



Матч продолжался 1 час 14 минут. Павлюченкова обошлась без подач навылет и реализованных брейк-пойнтов, допустив 5 двойных ошибок. В активе Возняцки 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Таким образом, Возняцки завоевала свой первый трофей в 2017 году.