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https://sport.mail.ru/news/tennis/31105984/
24 сентября 2017, 10:56 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова проиграла Возняцки в двух сетах в финале турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила сопернице из Дании Каролине Возняцки в финале турнира Pan Pacific Open в Токио.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила сопернице из Дании Каролине Возняцки в финале турнира Pan Pacific Open в Токио. Увеличить
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Решающее противостояние завершилось со счётом 6:0, 7:5.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Павлюченкова обошлась без подач навылет и реализованных брейк-пойнтов, допустив 5 двойных ошибок. В активе Возняцки 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Таким образом, Возняцки завоевала свой первый трофей в 2017 году.
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