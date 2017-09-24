Павлюченкова проиграла Возняцки в двух сетах в финале турнира в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила сопернице из Дании Каролине Возняцки в финале турнира Pan Pacific Open в Токио.
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Решающее противостояние завершилось со счётом 6:0, 7:5.
Матч продолжался 1 час 14 минут. Павлюченкова обошлась без подач навылет и реализованных
Таким образом, Возняцки завоевала свой первый трофей в 2017 году.
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