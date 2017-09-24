Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31105513/
24 сентября 2017, 10:04 | Теннис | Спорт-Экспресс

Рафаэль Надаль: Я наслаждался игрой в паре с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что провел незабываемый матч в паре с Роджером Федерером на выставочном турнире Laver Cup в Праге.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> отметил что провел незабываемый матч в паре с Роджером <span class=error>Федерером</span> на выставочном турнире Laver Cup в Праге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая и вторая ракетки мира обыграли американцев Джека Сока и Сэма Керри — 6:4, 1:6, 7:5.

— Это было незабываемо, — приводит AFP слова Надаля. — Особенно после многих матчей нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой. Хотел, чтобы мы хоть раз сыграли в паре, и сегодня это произошло.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе