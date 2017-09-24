Рафаэль Надаль: Я наслаждался игрой в паре с Федерером
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что провел незабываемый матч в паре с Роджером Федерером на выставочном турнире Laver Cup в Праге.
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Первая и вторая ракетки мира обыграли американцев Джека Сока и Сэма Керри — 6:4, 1:6, 7:5.
— Это было незабываемо, — приводит AFP слова Надаля. — Особенно после многих матчей нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой. Хотел, чтобы мы хоть раз сыграли в паре, и сегодня это произошло.
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