Рафаэль Надаль: Я наслаждался игрой в паре с Федерером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая и вторая ракетки мира обыграли американцев Джека Сока и Сэма Керри — 6:4, 1:6, 7:5.

— Это было незабываемо, — приводит AFP слова Надаля. — Особенно после многих матчей нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой. Хотел, чтобы мы хоть раз сыграли в паре, и сегодня это произошло.