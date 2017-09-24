Надаль заявил, что сыграть в паре с Федерером было незабываемо

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Федерер и Надаль, соперничество которых является одним из главных в современном теннисе, победили американцев Сэма Куэрри и Джека Сока на выставочном турнире «Кубок Лейвера» в Праге — 6:4, 1:6, 10:5. Федерер и Надаль представляли сборную Европы, Сок и Куэрри — сборную мира.

«Это было незабываемо для нас, особенно после многочисленных матчей, составляющих историю нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой, — сказал Надаль, которого цитирует агентство Франс Пресс. — Получить возможность играть вместе с Роджером — привилегия для меня. Я хотел, чтобы когда-нибудь это произошло, и сегодня это стало реальностью».

Как отмечает агентство, оба теннисиста опровергли возможность объединения в дуэт на постоянной основе, заявив, что это не очень хорошая идея.

Возглавляющий мировой рейтинг испанец и швейцарец, являющийся второй ракеткой мира, на двоих выиграли 35 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Счет личных встреч 31-летнего Надаля и 36-летнего Федерера — 23−14 в пользу испанца.

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