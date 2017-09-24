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https://sport.mail.ru/news/tennis/31105447/
24 сентября 2017, 2:01 | Теннис | Р-Спорт

Надаль заявил, что сыграть в паре с Федерером было незабываемо

МОСКВА, 24 сен — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль заявил, что парный теннисный матч, в котором его партнером был швейцарец Роджер Федерер, получился незабываемым для обоих игроков.

Испанец Рафаэль Надаль заявил что парный теннисный матч в котором его партнером был швейцарец Роджер Федерер получился незабываемым для обоих игроков. Увеличить
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Федерер и Надаль, соперничество которых является одним из главных в современном теннисе, победили американцев Сэма Куэрри и Джека Сока на выставочном турнире «Кубок Лейвера» в Праге — 6:4, 1:6, 10:5. Федерер и Надаль представляли сборную Европы, Сок и Куэрри — сборную мира.

«Это было незабываемо для нас, особенно после многочисленных матчей, составляющих историю нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой, — сказал Надаль, которого цитирует агентство Франс Пресс. — Получить возможность играть вместе с Роджером — привилегия для меня. Я хотел, чтобы когда-нибудь это произошло, и сегодня это стало реальностью».

Как отмечает агентство, оба теннисиста опровергли возможность объединения в дуэт на постоянной основе, заявив, что это не очень хорошая идея.

Возглавляющий мировой рейтинг испанец и швейцарец, являющийся второй ракеткой мира, на двоих выиграли 35 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Счет личных встреч 31-летнего Надаля и 36-летнего Федерера — 23−14 в пользу испанца.
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Надаль и Федерер одержали победу в парной встрече на «Кубке Лэйвера»

Надаль и Федерер одержали победу в парной встрече на «Кубке Лэйвера»

Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер одолели американцев Сэма Куэрри и Джека Сока со счётом 6/4, 1/6, 10:5 в парном матче на выставочном турнире «Кубок Лэйвера». Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.
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