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23 сентября 2017, 22:19 | Теннис | Спорт-Экспресс

Фабио Фоньини: Россия — страна, которая приносит мне удачу

30-летний Фабио Фоньини стал вторым финалистом St. Petersburg Open. В полуфинале итальянский теннисист обыграл первую ракетку турнира, испанца Роберто Баутисто Агута (2:6, 7:6, 7:6). В финальном поединке испанец встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, в первом полуфинале одолевшим немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 7:5).

Итальянец вышел в финал St. Petersburg <span class=error>Open</span>. Увеличить
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— Это был очень тяжелый матч, при счете 2:6 1:3 в пользу соперника я подумал: «Ок, играю еще пару геймов, а там посмотрим», — поделился впечатлениями от полуфинала Фоньини. — Поэтому я счастлив, что удалось переломить ход игры и победить.

— По ходу встречи было заметно, что у вас есть проблемы со здоровьем, вы обращались к врачу. Это травма? Есть опасения перед финалом?

— Нет, особенных проблем нет, чувствую себя хорошо. Небольшое переутомление, нужно хорошо отдохнуть и восстановиться перед завтрашним днем, это очень важно.

— В 2012 году вы уже играли в финале St. Petersburg Open. Помните тот матч со словаком Мартином Клижаном? Россия — счастливая для вас страна?

— Отлично помню тот финал, он очень быстро для меня закончился (смеется). Но я действительно хорошо играю в России, это уже третий финал, еще и в Иркутске удалось хорошо выступить за сборную Италии в Кубке Дэвиса. Думаю, Россия — страна, которая приносит мне удачу. И мне потребуется еще немного — для завтрашней игры.

— Поедете в Японию на матч Кубка Дэвиса? Какие шансы у итальянской сборной?

— Будет тяжело, это точно. Как минимум, Япония — это очень далеко. Но до этой поездки еще четыре месяца, так что ничего не могу сейчас сказать.

— В четверг вы планировали отправиться на игру «Зенита» и познакомиться с Роберто Манчини. Все удалось?

— Да, я был на матче со своими друзьями, но это был неудачный день для них, «Зенит» проиграл, поэтому полноценного знакомства с Манчини не состоялось — мы просто поздоровались и пожали друг другу руки.

— Вы бывали в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. Где вам было лучше играть?

— Это совершенно разные впечатления. В Москве я проиграл, в Иркутске принес сборной Италии три очка в Кубке Дэвиса, здесь буду играть уже второй финал. Везде очень разные ощущения.

— Многие теннисистки сейчас возвращаются на корт после рождения ребенка. А ваша жена, Флавия Пеннетта, думает возобновить карьеру?

— Посмотрим. Возможно, мы и сыграем с ней в миксте (смеется).

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