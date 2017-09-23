К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Это был очень тяжелый матч, при счете 2:6 1:3 в пользу соперника я подумал: «Ок, играю еще пару геймов, а там посмотрим», — поделился впечатлениями от полуфинала Фоньини. — Поэтому я счастлив, что удалось переломить ход игры и победить.

— По ходу встречи было заметно, что у вас есть проблемы со здоровьем, вы обращались к врачу. Это травма? Есть опасения перед финалом?

— Нет, особенных проблем нет, чувствую себя хорошо. Небольшое переутомление, нужно хорошо отдохнуть и восстановиться перед завтрашним днем, это очень важно.

— В 2012 году вы уже играли в финале St. Petersburg Open. Помните тот матч со словаком Мартином Клижаном? Россия — счастливая для вас страна?

— Отлично помню тот финал, он очень быстро для меня закончился (смеется). Но я действительно хорошо играю в России, это уже третий финал, еще и в Иркутске удалось хорошо выступить за сборную Италии в Кубке Дэвиса. Думаю, Россия — страна, которая приносит мне удачу. И мне потребуется еще немного — для завтрашней игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Fabio Fognini St.Petersburg Open 2017 <a href="https://t.co/aCgzSXwit2">https://t.co/aCgzSXwit2</a> через <a href="https://twitter.com/YouTube">@YouTube</a> <a href="https://t.co/wd4DIxFd5A">pic.twitter.com/wd4DIxFd5A</a></p>— Formula TX Company (@Formula_TX) <a href="https://twitter.com/Formula_TX/status/911645583357698049">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Поедете в Японию на матч Кубка Дэвиса? Какие шансы у итальянской сборной?

— Будет тяжело, это точно. Как минимум, Япония — это очень далеко. Но до этой поездки еще четыре месяца, так что ничего не могу сейчас сказать.

— В четверг вы планировали отправиться на игру «Зенита» и познакомиться с Роберто Манчини. Все удалось?

— Да, я был на матче со своими друзьями, но это был неудачный день для них, «Зенит» проиграл, поэтому полноценного знакомства с Манчини не состоялось — мы просто поздоровались и пожали друг другу руки.

— Вы бывали в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. Где вам было лучше играть?

— Это совершенно разные впечатления. В Москве я проиграл, в Иркутске принес сборной Италии три очка в Кубке Дэвиса, здесь буду играть уже второй финал. Везде очень разные ощущения.

— Многие теннисистки сейчас возвращаются на корт после рождения ребенка. А ваша жена, Флавия Пеннетта, думает возобновить карьеру?

— Посмотрим. Возможно, мы и сыграем с ней в миксте (смеется).