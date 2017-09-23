Алиса Клейбанова первенствовала на турнире ITF в США
628-я ракетка мира, россиянка Алиса Клейбанова, стала победительницей турнира ITF в Лаббоке (США). В решающем поединке она одолела американку Викторию Дюваль, занимающую 339-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/2.
Матч продолжался 1 час. За это время 28-летняя россиянка сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Общий призовой фонд соревнований ITF в Лаббоке составляет $25,000.
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