Алиса Клейбанова первенствовала на турнире ITF в США

Матч продолжался 1 час. За это время 28-летняя россиянка сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 21-летняя Дюваль один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянки.

Общий призовой фонд соревнований ITF в Лаббоке составляет $25,000.