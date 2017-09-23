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https://sport.mail.ru/news/tennis/31104633/
23 сентября 2017, 22:28 | Теннис | GoTennis.ru

Алиса Клейбанова первенствовала на турнире ITF в США

628-я ракетка мира, россиянка Алиса Клейбанова, стала победительницей турнира ITF в Лаббоке (США). В решающем поединке она одолела американку Викторию Дюваль, занимающую 339-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/2.

Матч продолжался 1 час. За это время 28-летняя россиянка сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 21-летняя Дюваль один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянки.

Общий призовой фонд соревнований ITF в Лаббоке составляет $25,000.
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