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https://sport.mail.ru/news/tennis/31103720/
23 сентября 2017, 18:59 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Роберто Баутиста-Агут проиграл Фабио Фоньини в полуфинале турнира

13-я ракетка мира, испанец Роберто Баутиста-Агут, в трёх партиях уступил итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/7 (7), 6/7 (5) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время 29-летний Баутиста-Агут сделал семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Фоньини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:2 в пользу итальянца.

В финале соревнований St.Petersburg Open Фоньини поборется с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
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