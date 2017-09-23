Санкт-Петербург. Роберто Баутиста-Агут проиграл Фабио Фоньини в полуфинале турнира
13-я ракетка мира, испанец Роберто
Баутиста-Агут, в трёх партиях уступил итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/7 (7), 6/7 (5) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время 29-летний
В финале соревнований St.Petersburg Open Фоньини поборется с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
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