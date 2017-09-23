Санкт-Петербург. Роберто Баутиста-Агут проиграл Фабио Фоньини в полуфинале турнира

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время 29-летний Баутиста-Агут сделал семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Фоньини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:2 в пользу итальянца.

В финале соревнований St.Petersburg Open Фоньини поборется с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.