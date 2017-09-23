Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто Баутистой-Агутом (первый номер «посева») и итальянцем Фабио Фоньини (3).