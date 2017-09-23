Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл немца
Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто
Открытый чемпионат
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