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https://sport.mail.ru/news/tennis/31102668/
23 сентября 2017, 16:11 | Теннис | ТАСС

Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто Баутистой-Агутом (первый номер «посева») и итальянцем Фабио Фоньини (3).

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга — мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием «хард» комплекса «Сибур Арена». Он входит в «серию 250» Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.
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