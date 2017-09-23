Россиянка Звонарева вышла в финал квалификации теннисного турнира в Ташкенте

В субботу российская теннисистка встречалась с шестым номером посева в квалификации украинкой Ангелиной Калининой. В начале второго сета при счете 6:4, 1:0 в пользу Звонаревой ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Игра продолжалась 54 минуты.

За право выйти в основную сетку турнира в Ташкенте Звонарева поспорит с итальянкой Ясмине Паолини (3).