Россиянка Звонарева вышла в финал квалификации теннисного турнира в Ташкенте
Россиянка Вера Звонарева пробилась в финальный раунд квалификации на теннисном турнире в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В субботу российская теннисистка встречалась с шестым номером посева в квалификации украинкой Ангелиной Калининой. В начале второго сета при счете 6:4, 1:0 в пользу Звонаревой ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Игра продолжалась 54 минуты.
За право выйти в основную сетку турнира в Ташкенте Звонарева поспорит с итальянкой Ясмине Паолини (3).
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