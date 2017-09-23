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23 сентября 2017, 14:19 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Звонарева вышла в финал квалификации теннисного турнира в Ташкенте

Россиянка Вера Звонарева пробилась в финальный раунд квалификации на теннисном турнире в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В субботу российская теннисистка встречалась с шестым номером посева в квалификации украинкой Ангелиной Калининой. В начале второго сета при счете 6:4, 1:0 в пользу Звонаревой ее соперница отказалась от продолжения борьбы. Игра продолжалась 54 минуты.

За право выйти в основную сетку турнира в Ташкенте Звонарева поспорит с итальянкой Ясмине Паолини (3).
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