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23 сентября 2017, 12:39 | Теннис | Чемпионат.com

Чжан Шуай победила Крунич в финале соревнований в Гуанчжоу

Китаянка Чжан Шуай (2) стала победительницей турнира в Гуанчжоу.

В финале соревнований 28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, переиграла сербку Александру Крунич со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Чжан сделала 7 брейков, проиграв 5 геймов на своей подаче. Кроме того, она трижды подала навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Для Чжан Шуай этот титул стал вторым в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде и первым в текущем сезоне.
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