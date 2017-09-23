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https://sport.mail.ru/news/tennis/31101213/
23 сентября 2017, 12:26 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный не сумел выйти в финал парного разряда теннисного турнира в Меце

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не сумели выйти в финал парного разряда на турнире во французском Меце (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче <nobr>белорусско-австрийский</nobr> тандем уступил интернациональному дуэту <span class=error>Уэс</span> <span class=error>Колхоф</span> (Нидерланды) / Артем <span class=error>Ситак</span> (Новая Зеландия) — 4:6 6:3 7:10. Увеличить
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В полуфинальном матче белорусско-австрийский тандем уступил интернациональному дуэту Уэс Колхоф (Нидерланды) / Артем Ситак (Новая Зеландия) — 4:6, 6:3, 7:10.

На женском турнире в китайском Ухане (призовой фонд — $2,3 млн) белорусская теннисистка Александра Саснович (88-е место в мировом рейтинге) успешно провела стартовый поединок квалификации, обыграв китаянку Чжу Линь (109) — 7:6 (7:3), 6:4.

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