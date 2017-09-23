Максим Мирный не сумел выйти в финал парного разряда теннисного турнира в Меце
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не сумели выйти в финал парного разряда на турнире во французском Меце (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В полуфинальном матче
На женском турнире в китайском Ухане (призовой фонд — $2,3 млн) белорусская теннисистка Александра Саснович (88-е место в мировом рейтинге) успешно провела стартовый поединок квалификации, обыграв китаянку Чжу Линь (109) — 7:6 (7:3), 6:4.
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