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https://sport.mail.ru/news/tennis/31100923/
23 сентября 2017, 11:30 | Теннис | Спорт-Экспресс

Касаткина и Гаврилова проиграли в финале турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина в паре с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию, проиграла в финале турнира в Токио Андрее Клепач их Словении и Марии Хосе Мартинес Санчес из Испании со счетом 3:6, 2:6.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> в паре с Дарьей <span class=error>Гавриловой</span> представляющей Австралию проиграла в финале турнира в Токио Андрее <span class=error>Клепач</span> их Словении и Марии Хосе <span class=error>Мартинес</span> <span class=error>Санчес</span> из Испании со счетом 3:6 2:6. Увеличить
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Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 4) — Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) — 6:3, 6:2.
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