Касаткина и Гаврилова проиграли в финале турнира в Токио в парном разряде
Россиянка Дарья Касаткина в паре с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию, проиграла в финале турнира в Токио Андрее Клепач их Словении и Марии Хосе Мартинес Санчес из Испании со счетом 3:6, 2:6.
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Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания, 4) — Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) — 6:3, 6:2.
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