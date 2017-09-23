Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31100632/
23 сентября 2017, 11:08 | Теннис | Чемпионат.com

Остапенко в трёх сетах одолела Кумкхум в полуфинале турнира в Сеуле

Латвийка Елена Остапенко (1) в полуфинале турнира в Сеуле одержала волевую победу над Луксикой Кумкхум (Q) из Таиланда со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

Латвийка Елена <span class=error>Остапенко</span> (1) в полуфинале турнира в Сеуле одержала волевую победу над <span class=error>Луксикой</span> Кумкхум (Q) из Таиланда со счётом 3:6 6:1 6:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая десятое место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, отыграла 10 брейк-пойнтов из 13 и выиграла 6 геймов на подаче оппонентки. Луксика 6 раз подала навылет при 2 двойных.

За второй титул в карьере Остапенко поспорит либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, либо с голландкой Рихел Хогенкамп.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Возняцки сыграет с Павлюченковой в финале теннисного турнира WTA в Токио

Возняцки сыграет с Павлюченковой в финале теннисного турнира WTA в Токио

ТАСС, 23 сентября. Датчанка Каролин Возняцки обыграла первую «ракетку» мира испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио, и сыграет в решающем матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я