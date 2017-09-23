Остапенко в трёх сетах одолела Кумкхум в полуфинале турнира в Сеуле
Латвийка Елена Остапенко (1) в полуфинале турнира в Сеуле одержала волевую победу над Луксикой Кумкхум (Q) из Таиланда со счётом 3:6, 6:1, 6:3.
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Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая десятое место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, отыграла 10
За второй титул в карьере Остапенко поспорит либо с бразильянкой Беатрис
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