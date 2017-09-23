Возняцки сыграет с Павлюченковой в финале теннисного турнира WTA в Токио

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу датчанки. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

Павлюченкова ранее в полуфинале победила немку Ангелик Кербер со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, в столице Японии может выиграть 11-й титул в одиночном разряде в карьере и третий — в нынешнем году. Ранее Павлюченкова победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.