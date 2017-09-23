Мертенс и Схурс выиграли турнир в Гуанчжоу в паре

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Элисе и Деми сделали 5 брейков, проиграв 2 гейма на своей подаче.

21-летняя Мертенс завоевала второй трофей на соревнованиях WТА в парном разряде в карьере и первый в текущем сезоне. Для 24-летней Схурс этот титул стал третьим в общей сложности и первым в 2017 году. Мертенс и Схурс не проиграли на турнире ни сета.