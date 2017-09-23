Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Кербер имела седьмой номер «посева».

Соперницей 26-летней Павлюченковой по финалу станет победительница встречи между первой «ракеткой» мира испанкой Гарбинье Мугурусой и датчанкой Каролин Возняцки (3).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.