Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Кербер имела седьмой номер «посева».
Соперницей 26-летней Павлюченковой по финалу станет победительница встречи между первой «ракеткой» мира испанкой Гарбинье Мугурусой и датчанкой Каролин Возняцки (3).
Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.
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