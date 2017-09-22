Блинкова и Кудерметова стали победительницами турнира ITF Neva Cup в паре
Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова (на фото) обыграли швейцарку Белинду Бенчич и словачку Михаэлу Гонцову со счётом 6/3, 6/1 в финале турнира ITF в
Санкт-Петербурге в парном разряде.
Матч продолжался 58 минут. За это время Блинкова и Кудерметова сделали два эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали четыре
Общий призовой фонд соревнований ITF Neva Cup составляет $100,000.
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