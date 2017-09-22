Блинкова и Кудерметова стали победительницами турнира ITF Neva Cup в паре

Матч продолжался 58 минут. За это время Блинкова и Кудерметова сделали два эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Общий призовой фонд соревнований ITF Neva Cup составляет $100,000.