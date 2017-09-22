Евгения Родина уступила Чжан Шуай в полуфинале соревнований в Гуанчжоу
94-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, не справилась с китаянкой Чжан Шуай, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, в полуфинале турнира в Гуанчжоу, — 6/7 (7), 3/6.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 28-летняя Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка, а её ровесница из Китая выполнила девять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
В финале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай померится силами с сербкой Александрой Крунич.
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