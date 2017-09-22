Евгения Родина уступила Чжан Шуай в полуфинале соревнований в Гуанчжоу

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 28-летняя Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка, а её ровесница из Китая выполнила девять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай померится силами с сербкой Александрой Крунич.