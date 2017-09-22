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https://sport.mail.ru/news/tennis/31095379/
22 сентября 2017, 16:42 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина уступила Чжан Шуай в полуфинале соревнований в Гуанчжоу

94-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, не справилась с китаянкой Чжан Шуай, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, в полуфинале турнира в Гуанчжоу, — 6/7 (7), 3/6.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 28-летняя Родина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка, а её ровесница из Китая выполнила девять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай померится силами с сербкой Александрой Крунич.
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