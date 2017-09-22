Валентина Ивахненко преодолела барьер ¼ финала соревнований ITF во Франции

Встреча длилась 3 часа 31 минуту. За это время 24-летняя Ивахненко сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала десять брейк-пойнтов, а 27-летняя Буюкакчай ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала восемь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу турчанки.

Соперница Ивахненко в полуфинале турнира ITF во Франции определится позже.