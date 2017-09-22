Валентина Ивахненко преодолела барьер ¼ финала соревнований ITF во Франции
238-я ракетка мира, россиянка Валентина Ивахненко, одолела турчанку Чаглу Буюкакчай, занимающую 170-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (2), 7/6 (2), 6/1 в четвертьфинале турнира ITF в
Сен-Мало (Франция).
Встреча длилась 3 часа 31 минуту. За это время 24-летняя Ивахненко сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала десять
Соперница Ивахненко в полуфинале турнира ITF во Франции определится позже.
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