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https://sport.mail.ru/news/tennis/31094868/
22 сентября 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Валентина Ивахненко преодолела барьер ¼ финала соревнований ITF во Франции

238-я ракетка мира, россиянка Валентина Ивахненко, одолела турчанку Чаглу Буюкакчай, занимающую 170-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (2), 7/6 (2), 6/1 в четвертьфинале турнира ITF в Сен-Мало (Франция).

Встреча длилась 3 часа 31 минуту. За это время 24-летняя Ивахненко сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала десять брейк-пойнтов, а 27-летняя Буюкакчай ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала восемь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу турчанки.

Соперница Ивахненко в полуфинале турнира ITF во Франции определится позже.
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