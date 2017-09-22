Токио. Каролин Возняцки вышла в полуфинал турнира на отказе Доминики Цибулковой
Шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, стала полуфиналисткой соревнований в Токио, поскольку её соперница, словачка Доминика Цибулкова, занимающая девятую строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 3/6, 7/6 (5), 3/1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За это время они реализовали по шесть
В полуфинале турнира Toray Pan Pacific Open Возняцки скрестит ракетки с испанкой Гарбин Мугурусой.
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