Токио. Каролин Возняцки вышла в полуфинал турнира на отказе Доминики Цибулковой

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За это время они реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 27-летняя Возняцки сделала три эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 28-летняя Цибулкова один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах был 9:4 в пользу датчанки.

В полуфинале турнира Toray Pan Pacific Open Возняцки скрестит ракетки с испанкой Гарбин Мугурусой.