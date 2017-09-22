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https://sport.mail.ru/news/tennis/31094371/
22 сентября 2017, 15:49 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Каролин Возняцки вышла в полуфинал турнира на отказе Доминики Цибулковой

Шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, стала полуфиналисткой соревнований в Токио, поскольку её соперница, словачка Доминика Цибулкова, занимающая девятую строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 3/6, 7/6 (5), 3/1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За это время они реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 27-летняя Возняцки сделала три эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 28-летняя Цибулкова один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах был 9:4 в пользу датчанки.

В полуфинале турнира Toray Pan Pacific Open Возняцки скрестит ракетки с испанкой Гарбин Мугурусой.
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