Дамир Джумхур добился победы в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 25-летний Джумхур ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал пять брейков, а 23-летний Броуди выполнил четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований St.Petersburg Open Джумхур поборется либо с французом Жо-Вилфридом Цонга, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.