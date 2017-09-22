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https://sport.mail.ru/news/tennis/31094157/
22 сентября 2017, 15:29 | Теннис | GoTennis.ru

Дамир Джумхур добился победы в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге

55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, в трёх сетах обыграл британца Лиама Броуди, занимающего 242-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 2/6, 6/4 в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 25-летний Джумхур ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал пять брейков, а 23-летний Броуди выполнил четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований St.Petersburg Open Джумхур поборется либо с французом Жо-Вилфридом Цонга, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
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