Дамир Джумхур добился победы в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге
55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, в трёх сетах обыграл британца Лиама Броуди, занимающего 242-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 2/6, 6/4 в четвертьфинале турнира в
Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время 25-летний Джумхур ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал пять брейков, а 23-летний Броуди выполнил четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В полуфинале соревнований St.Petersburg Open Джумхур поборется либо с французом
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