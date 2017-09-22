Анжелик Кербер впервые в сезоне обыграла соперницу из Топ-20
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая обыграла чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира в Токио, впервые в сезоне одержала победу на соперницей из Топ-20.
«Этот сезон многому меня научил. Теперь я знаю, что такое давление и как с ним справляться. Теперь я выхожу на корт с желанием провести хороший матч и постараться выиграть», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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