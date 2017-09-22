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https://sport.mail.ru/news/tennis/31093922/
22 сентября 2017, 15:11 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер впервые в сезоне обыграла соперницу из Топ-20

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая обыграла чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира в Токио, впервые в сезоне одержала победу на соперницей из Топ-20.

«Этот сезон многому меня научил. Теперь я знаю, что такое давление и как с ним справляться. Теперь я выхожу на корт с желанием провести хороший матч и постараться выиграть», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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