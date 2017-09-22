Александра Крунич стала финалисткой соревнований в Гуанчжоу
65-я ракетка мира, сербка Александра Крунич, одолела бельгийку Янину Викмайер, занимающую 116-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 в полуфинале турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 24-летняя Крунич сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В финале соревнований Guangzhou Open Крунич сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с китаянкой Чжан Шуай.
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