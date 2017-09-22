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https://sport.mail.ru/news/tennis/31093503/
22 сентября 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Александра Крунич стала финалисткой соревнований в Гуанчжоу

65-я ракетка мира, сербка Александра Крунич, одолела бельгийку Янину Викмайер, занимающую 116-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 в полуфинале турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 24-летняя Крунич сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Викмайер один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу бельгийки.

В финале соревнований Guangzhou Open Крунич сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с китаянкой Чжан Шуай.
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