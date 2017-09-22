Александра Крунич стала финалисткой соревнований в Гуанчжоу

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 24-летняя Крунич сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Викмайер один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу бельгийки.

В финале соревнований Guangzhou Open Крунич сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с китаянкой Чжан Шуай.