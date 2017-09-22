ITF Neva Cup. Даяна Ястремская пробилась в финал турнира на отказе Донны Векич
208-я ракетка мира, украинка Даяна Ястремская, стала участницей финала турнира ITF в
Санкт-Петербурге, поскольку её соперница, хорватка Донна Векич, занимающая 46-ю строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Поединок завершился при счёте 6/3, 2/0.
Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время 17-летняя Ястремская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка, а 21-летняя Векич выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один
В финале соревнований ITF Neva Cup Ястремская сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич.
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