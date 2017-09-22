ITF Neva Cup. Даяна Ястремская пробилась в финал турнира на отказе Донны Векич

Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время 17-летняя Ястремская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка, а 21-летняя Векич выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В финале соревнований ITF Neva Cup Ястремская сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич.