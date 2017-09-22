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https://sport.mail.ru/news/tennis/31093031/
22 сентября 2017, 14:15 | Теннис | GoTennis.ru

Сантьяго Хиральдо сделает перерыв в карьере на неопределённый срок

29-летний колумбиец Сантьяго Хиральдо решил сделать перерыв в своей спортивной карьере на неопределённый срок.

«Этот перерыв не означает, что я решил завершить карьеру, но он необходим мне по ряду причин.

Во-первых, это связано с состоянием здоровья. Весь последний сезон я не мог играть в полную силу из-за различных проблем со здоровьем. Во-вторых, у меня накопилась усталость. Я принял это решение совершенно спокойно и взвешенно и обсудил его со своими близкими.

Этот перерыв не говорит о том, что я собираюсь уйти из спорта. Он позволит мне поправить здоровье, чтобы вернуться на корт с новыми силами и мотивацией, — написал Хиральдо на своём официальном сайте.
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