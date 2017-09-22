Сантьяго Хиральдо сделает перерыв в карьере на неопределённый срок
29-летний колумбиец Сантьяго Хиральдо решил сделать перерыв в своей спортивной карьере на неопределённый срок.
«Этот перерыв не означает, что я решил завершить карьеру, но он необходим мне по ряду причин.
Этот перерыв не говорит о том, что я собираюсь уйти из спорта. Он позволит мне поправить здоровье, чтобы вернуться на корт с новыми силами и мотивацией, — написал Хиральдо на своём официальном сайте.
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