Сантьяго Хиральдо сделает перерыв в карьере на неопределённый срок

«Этот перерыв не означает, что я решил завершить карьеру, но он необходим мне по ряду причин.

Во-первых, это связано с состоянием здоровья. Весь последний сезон я не мог играть в полную силу из-за различных проблем со здоровьем. Во-вторых, у меня накопилась усталость. Я принял это решение совершенно спокойно и взвешенно и обсудил его со своими близкими.

Этот перерыв не говорит о том, что я собираюсь уйти из спорта. Он позволит мне поправить здоровье, чтобы вернуться на корт с новыми силами и мотивацией, — написал Хиральдо на своём официальном сайте.