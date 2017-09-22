Белинда Бенчич стала первой финалисткой турнира ITF Neva Cup
312-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, в трёх сетах обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 178-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 4/6, 6/1 в полуфинале соревнований ITF в
Санкт-Петербурге.
Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 20-летняя Бенчич сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь
В финале турнира ITF Neva Cup Бенчич померится силами либо с хорваткой Донной Векич, либо с украинкой Даяной Ястремской.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter