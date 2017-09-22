Белинда Бенчич стала первой финалисткой турнира ITF Neva Cup

Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 20-летняя Бенчич сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её ровесница из Украины трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В финале турнира ITF Neva Cup Бенчич померится силами либо с хорваткой Донной Векич, либо с украинкой Даяной Ястремской.