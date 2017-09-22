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https://sport.mail.ru/news/tennis/31092084/
22 сентября 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Белинда Бенчич стала первой финалисткой турнира ITF Neva Cup

312-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, в трёх сетах обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 178-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 4/6, 6/1 в полуфинале соревнований ITF в Санкт-Петербурге.

Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 20-летняя Бенчич сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её ровесница из Украины трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В финале турнира ITF Neva Cup Бенчич померится силами либо с хорваткой Донной Векич, либо с украинкой Даяной Ястремской.
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