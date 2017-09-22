Первая ракетка мира Мугуруса вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четвертьфинале Мугуруса обыграла 9-ю ракету турнира француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Следующей соперницей Мугурусы станет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, 3-й номер посева) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter