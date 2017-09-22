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22 сентября 2017, 12:41 | Теннис | Р-Спорт

Первая ракетка мира Мугуруса вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Первая ракетка мира испанка <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов. Увеличить
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В четвертьфинале Мугуруса обыграла 9-ю ракету турнира француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Следующей соперницей Мугурусы станет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, 3-й номер посева) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5).
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