Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал соревнований в Сеуле
71-я ракетка мира, бразильянка Беатрис Хаддад Майя, перегирала испанку Сару
Соррибес-Тормо, занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в четвертьфинале турнира в Сеуле.
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 21-летняя Хаддад Майя четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале соревнований Korea Open Хаддад Майя поборется с голландкой Ришель Хогенкамп.
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