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https://sport.mail.ru/news/tennis/31090685/
22 сентября 2017, 11:44 | Теннис | GoTennis.ru

Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал соревнований в Сеуле

71-я ракетка мира, бразильянка Беатрис Хаддад Майя, перегирала испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в четвертьфинале турнира в Сеуле.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 21-летняя Хаддад Майя четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Соррибес-Тормо допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Korea Open Хаддад Майя поборется с голландкой Ришель Хогенкамп.
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