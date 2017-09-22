Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал соревнований в Сеуле

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 21-летняя Хаддад Майя четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Соррибес-Тормо допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Korea Open Хаддад Майя поборется с голландкой Ришель Хогенкамп.