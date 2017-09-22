Today Style включил Серену Уильямс и Мэдисон Киз в список «Героев стиля» 2017 года

По мнению издания, они всегда придерживались своего стиля, не обращая внимания на критиков. В частности, Серена Уильямс всегда давала отпор людям, которые делали замечание по поводу её крупного телосложения, а Киз пропагандирует более позитивное отношение подростков друг к другу, особенно в интернете.