Today Style включил Серену Уильямс и Мэдисон Киз в список «Героев стиля» 2017 года
Американки Серена Уильямс и Мэдисон Киз были включены в список «40 героев стиля 2017 года» по версии американского издания Today Style.
По мнению издания, они всегда придерживались своего стиля, не обращая внимания на критиков. В частности, Серена Уильямс всегда давала отпор людям, которые делали замечание по поводу её крупного телосложения, а Киз пропагандирует более позитивное отношение подростков друг к другу, особенно в интернете.
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