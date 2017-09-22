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https://sport.mail.ru/news/tennis/31090067/
22 сентября 2017, 11:17 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова в двух сетах уступила Анжелик Кербер на турнире в Токио

Четвёртая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, потерпела поражение от немки Анжелик Кербер, занимающей 14-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (5), 5/7 в четвертьфинале турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 25-летняя Плишкова семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 29-летняя Кербер выполнила три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 5:3 в пользу немки.

В полуфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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