Каролина Плишкова в двух сетах уступила Анжелик Кербер на турнире в Токио
Четвёртая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, потерпела поражение от немки Анжелик Кербер, занимающей 14-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (5), 5/7 в четвертьфинале турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 25-летняя Плишкова семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 29-летняя Кербер выполнила три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один
В полуфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter