Каролина Плишкова в двух сетах уступила Анжелик Кербер на турнире в Токио

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 25-летняя Плишкова семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 29-летняя Кербер выполнила три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 5:3 в пользу немки.

В полуфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Кербер сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.