Korea Open. Ришель Хогенкамп сыграет в ½ финала турнира

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 25-летняя Хогенкамп сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Хон трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Хогенкамп на соревнованиях Korea Open будет либо испанка Сара Соррибес-Тормо, либо бразильянка Беатрис Хаддад Майя.