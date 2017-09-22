Korea Open. Ришель Хогенкамп сыграет в ½ финала турнира
119-я ракетка мира, голландка Ришель Хогенкамп, взяла верх над австралийкой Присциллой Хон, занимающей 308-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 и вышла в полуфинал турнира в Сеуле.
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 25-летняя Хогенкамп сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
Следующей соперницей Хогенкамп на соревнованиях Korea Open будет либо испанка Сара
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