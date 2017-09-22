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https://sport.mail.ru/news/tennis/31089008/
22 сентября 2017, 10:10 | Теннис | GoTennis.ru

Korea Open. Ришель Хогенкамп сыграет в ½ финала турнира

119-я ракетка мира, голландка Ришель Хогенкамп, взяла верх над австралийкой Присциллой Хон, занимающей 308-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 и вышла в полуфинал турнира в Сеуле.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 25-летняя Хогенкамп сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Хон трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Хогенкамп на соревнованиях Korea Open будет либо испанка Сара Соррибес-Тормо, либо бразильянка Беатрис Хаддад Майя.
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