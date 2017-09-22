Сеул. Сорана Кырстя потерпела поражение в четвертьфинале соревнований
52-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя, уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум, занимающей 155-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 1/6 в четвертьфинале турнира в Сеуле.
Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 27-летняя Кырстя один раз ошиблась при подаче и реализовала один
В полуфинале соревнований Korea Open Кумхум сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
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