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https://sport.mail.ru/news/tennis/31088837/
22 сентября 2017, 10:09 | Теннис | GoTennis.ru

Сеул. Сорана Кырстя потерпела поражение в четвертьфинале соревнований

52-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя, уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум, занимающей 155-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 1/6 в четвертьфинале турнира в Сеуле.

Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 27-летняя Кырстя один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Кумхум допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Korea Open Кумхум сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
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