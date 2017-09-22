Сеул. Сорана Кырстя потерпела поражение в четвертьфинале соревнований

Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 27-летняя Кырстя один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Кумхум допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Korea Open Кумхум сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.