Первая ракетка турнира в Сеуле латвийка Елена Остапенко вышла в полуфинал

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В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:1 переиграла парагвайку Веронику Сепеде Ройг. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Остапенко сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Остапенко, победительница «Ролан Гаррос"-2017, сыграет с пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию Луксикой Кумхум из Таиланда.