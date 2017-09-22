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22 сентября 2017, 10:03 | Теннис | Р-Спорт

Первая ракетка турнира в Сеуле латвийка Елена Остапенко вышла в полуфинал

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Представительница Латвии Елена Остапенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Представительница Латвии Елена <span class=error>Остапенко</span> пробилась в полуфинал теннисного турнира в Сеуле призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. Увеличить
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В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:1 переиграла парагвайку Веронику Сепеде Ройг. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Остапенко сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Остапенко, победительница «Ролан Гаррос"-2017, сыграет с пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию Луксикой Кумхум из Таиланда.
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