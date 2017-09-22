Первая ракетка турнира в Сеуле латвийка Елена Остапенко вышла в полуфинал
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Представительница Латвии Елена Остапенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
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В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:1 переиграла парагвайку Веронику Сепеде Ройг. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Остапенко сделала 2 эйса и реализовала 4
В полуфинале Остапенко, победительница «Ролан Гаррос"-2017, сыграет с пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию Луксикой Кумхум из Таиланда.
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