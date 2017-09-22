Михаил Южный: О безразличии не может быть и речи
35-летний Михаил Южный стал последним из россиян, завершивших борьбу на St. Petersburg Open. Четвертьфиналы одиночного разряда пройдут в
Санкт-Петербурге без наших теннисистов.
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Егор БЫЧКОВ
из
— Думаю, в решающие моменты матча соперник сыграл лучше меня,
ФИЗИЧЕСКИ Я БЫЛ ВПОЛНЕ ГОТОВ
— Фоньини особенно удавались розыгрыши на своих подачах.
— У меня было мало шансов на подаче соперника. По крайней мере не столько, сколько хотелось бы. Например, у меня был
— Третий сет начался с брейка, который не удалось отыграть. Это была потеря концентрации?
— Концовка второго сета тяжело мне далась, потому что я отыграл
— У вас был день паузы после того, как вы сыграли два матча подряд.
— Я тренировался и восстанавливался. Физически я был вполне готов к сегодняшнему матчу.
— Какие у вас впечатления от дебюта в паре с Евгением Донским?
— Мы очень долго входили в игру против Елгина и Кудрявцева, но потом смогли сыграться. Думаю, получился хороший матч.
— Вы больше не в одиночной сетке, но у вас еще есть шанс выиграть турнир. Будете ли вы бороться за победу и насколько это почетно для вас?
— Если мы заявляемся в парный турнир, значит, мы будем стараться играть до конца. О безразличии не может быть и речи. Будем играть на победу, а там как получится.
— Ваши болельщики в
— Трудно сказать. У Фоньини в этом году тяжелая ситуация с Америкой, поэтому там, может быть, у меня и правда было бы больше шансов.
МЫ ТЕПЕРЬ ЗАРАБАТЫВАЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
— Это был очень упорный матч, но я здорово проводил розыгрыши на своей подаче и смог победить, — отметил победитель Южного Фабио Фоньини.
— Вы приезжаете в Петербург с 2009 года, но в 2015-м поменялись организаторы турнира. Как вам кажется, им удается удерживать высокую планку?
— Да, безусловно. Считаю, что условия стали лучше не только для нас — мы теперь зарабатываем больше денег, — но и для зрителей, которые приезжают сюда.
— Вы долго ждали своего первого матча, а теперь придется играть каждый день. Хватит ли вам сил?
— С одной стороны — трудно ждать столько времени, с другой — у меня здесь живет друг, мы с ним сегодня пойдем на футбол. Всегда приятнее находиться в городе, где у тебя есть близкие люди. Но ждать своей очереди было скучно, это правда, поэтому я рад тому, что турнир для меня
— Многие говорят, что в хороший день вы можете обыграть любого теннисиста, а в плохой — проиграть игроку среднего класса. Есть такая проблема?
— Такие истории повторяются постоянно. Если вам они нравятся, пожалуйста, но мне все равно.
— Одна из самых ярких ваших серий — с Рафаэлем Надалем. За счет чего вам удавалось его побеждать?
— Я просто несколько раз оказался сильнее.
— Два ваших
— Я знаю Доменико лучше, чем Сальваторе, потому что он играл в «Дженоа», а я живу неподалеку. Сальваторе тоже там играл, но он родом из Неаполя, и у нас не так много общего. Кришито — мой лучший друг, он был у меня на свадьбе.
— Удалось ли вам уже познакомиться с тренером футбольного «Зенита» Роберто Манчини?
— Сделаю это в ближайшее время. Я этому очень рад, потому что он — «интериста», как и я.
— У вас много
— Да, но с моей профессией я должен быть осторожен. Это один из самых любимых моих видов спорта, я болею за «Интер» и хотел бы играть с друзьями чаще, но приходится ограничивать себя.
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