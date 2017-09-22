Михаил Южный: О безразличии не может быть и речи

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Егор БЫЧКОВ

из Санкт-Петербурга

— Думаю, в решающие моменты матча соперник сыграл лучше меня, где-то был более активным — последний гейм тому подтверждение, — объяснял свою неудачу Южный, после того как уступил третьей ракетке турнира итальянцу Фабио Фоньини в трех сетах (6:4, 4:6, 6:4). — Было два равных розыгрыша в начале гейма, которые он чисто выиграл. Не могу сказать, что я сделал в них что-то не так, — просто соперник был сильнее.

ФИЗИЧЕСКИ Я БЫЛ ВПОЛНЕ ГОТОВ

— Фоньини особенно удавались розыгрыши на своих подачах.

— У меня было мало шансов на подаче соперника. По крайней мере не столько, сколько хотелось бы. Например, у меня был брейк-пойнт в третьем сете, но Фабио хорошо подал и сыграл два хороших удара справа. Сейчас можно много говорить о том, что стоило сделать, как следовало сыграть, но факт остается фактом — Фабио чисто выиграл этот матч, подарив мне всего один гейм при счете 5:4.

— Третий сет начался с брейка, который не удалось отыграть. Это была потеря концентрации?

— Концовка второго сета тяжело мне далась, потому что я отыграл брейк-пойнт при счете 4:4, были тяжелые розыгрыши, и, несмотря на то, что была пауза, не хватило времени, чтобы как следует восстановиться к началу третьего сета. Отсюда эти две двойные ошибки и невнятная игра на своей подаче, которая решила исход матча.

— У вас был день паузы после того, как вы сыграли два матча подряд.

— Я тренировался и восстанавливался. Физически я был вполне готов к сегодняшнему матчу.

— Какие у вас впечатления от дебюта в паре с Евгением Донским?

— Мы очень долго входили в игру против Елгина и Кудрявцева, но потом смогли сыграться. Думаю, получился хороший матч.

— Вы больше не в одиночной сетке, но у вас еще есть шанс выиграть турнир. Будете ли вы бороться за победу и насколько это почетно для вас?

— Если мы заявляемся в парный турнир, значит, мы будем стараться играть до конца. О безразличии не может быть и речи. Будем играть на победу, а там как получится.

— Ваши болельщики в Санкт-Петербурге считают, что, если бы Фоньини попал на вас в США, вы бы победили. Это так?

— Трудно сказать. У Фоньини в этом году тяжелая ситуация с Америкой, поэтому там, может быть, у меня и правда было бы больше шансов.

МЫ ТЕПЕРЬ ЗАРАБАТЫВАЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

— Это был очень упорный матч, но я здорово проводил розыгрыши на своей подаче и смог победить, — отметил победитель Южного Фабио Фоньини.

— Вы приезжаете в Петербург с 2009 года, но в 2015-м поменялись организаторы турнира. Как вам кажется, им удается удерживать высокую планку?

— Да, безусловно. Считаю, что условия стали лучше не только для нас — мы теперь зарабатываем больше денег, — но и для зрителей, которые приезжают сюда. Санкт-Петербург — один из лучших городов мира.

— Вы долго ждали своего первого матча, а теперь придется играть каждый день. Хватит ли вам сил?

— С одной стороны — трудно ждать столько времени, с другой — у меня здесь живет друг, мы с ним сегодня пойдем на футбол. Всегда приятнее находиться в городе, где у тебя есть близкие люди. Но ждать своей очереди было скучно, это правда, поэтому я рад тому, что турнир для меня наконец-то начался.

— Многие говорят, что в хороший день вы можете обыграть любого теннисиста, а в плохой — проиграть игроку среднего класса. Есть такая проблема?

— Такие истории повторяются постоянно. Если вам они нравятся, пожалуйста, но мне все равно.

— Одна из самых ярких ваших серий — с Рафаэлем Надалем. За счет чего вам удавалось его побеждать?

— Я просто несколько раз оказался сильнее.

— Два ваших друга-футболиста — Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти — играют в России. Кого из них больше поддерживаете?

— Я знаю Доменико лучше, чем Сальваторе, потому что он играл в «Дженоа», а я живу неподалеку. Сальваторе тоже там играл, но он родом из Неаполя, и у нас не так много общего. Кришито — мой лучший друг, он был у меня на свадьбе.

— Удалось ли вам уже познакомиться с тренером футбольного «Зенита» Роберто Манчини?

— Сделаю это в ближайшее время. Я этому очень рад, потому что он — «интериста», как и я.

— У вас много друзей-футболистов. Вы сами играете в футбол?

— Да, но с моей профессией я должен быть осторожен. Это один из самых любимых моих видов спорта, я болею за «Интер» и хотел бы играть с друзьями чаще, но приходится ограничивать себя.