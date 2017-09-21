Гоффен, Пэр и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Метце
Бельгиец Давид Гоффен выиграл у испанца Николаса Альмагро в матче второго круга турнира в Метце.
В других встречах француз Кенни Де Шеппер обыграл соотечественника Николя Маю, швейцарец Анри Лааксонен уступил немцу Мише Звереву, румын Мариуш Копил переиграл француза Лукаса Пуйе, а Бенуа Пэр одолел испанца Марселя Гранольерса.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гоффен (Бельгия, 2) — Альмагро (Испания) — 3:6, 6:3, 6:3.
Копил (Румыния) — Пуйе (Франция, 3) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Пэр (Франция, 7) — Гранольерс М. (Испания) — 6:1, 6:2.
Зверев М. (Германия, 5) — Лааксонен (Швейцария) — 6:4, 6:4.
Де Шеппер (Франция, LL) — Маю (Франция, WC) — 6:4, 7:5.
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