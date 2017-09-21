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https://sport.mail.ru/news/tennis/31086082/
21 сентября 2017, 23:23 | Теннис | Спорт-Экспресс

Гоффен, Пэр и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Метце

Бельгиец Давид Гоффен выиграл у испанца Николаса Альмагро в матче второго круга турнира в Метце.

В других встречах француз Кенни Де Шеппер обыграл соотечественника Николя Маю, швейцарец Анри Лааксонен уступил немцу Мише Звереву, румын Мариуш Копил переиграл француза Лукаса Пуйе, а Бенуа Пэр одолел испанца Марселя Гранольерса​.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гоффен (Бельгия, 2) — Альмагро (Испания) — 3:6, 6:3, 6:3.

Копил (Румыния) — Пуйе (Франция, 3) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Пэр (Франция, 7) — Гранольерс М. (Испания) — 6:1, 6:2.

Зверев М. (Германия, 5) — Лааксонен (Швейцария) — 6:4, 6:4.

Де Шеппер (Франция, LL) — Маю (Франция, WC) — 6:4, 7:5.
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