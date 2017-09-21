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21 сентября 2017, 20:26 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко, Бушар и Лисицки получили «уайлд-кард» на турнир в Люксембурге

Организаторы турнира в Люксембурге, который пройдёт на харде в зале с 14 по 21 октября, предоставили «уайлд-кард» белоруске Виктории Азаренко, канадке Эжени Бушар и немке Сабине Лисицки, сообщает официальный сайт соревнований.

Организаторы турнира в Люксембурге который пройдёт на <span class=error>харде</span> в зале с 14 по 21 октября предоставили <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> белоруске Виктории <span class=error>Азаренко</span> канадке <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> и немке <span class=error>Сабине</span> <span class=error>Лисицки</span> сообщает официальный сайт соревнований. Увеличить
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Отмечается, что двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Азаренко ещё не подтвердила приезд в Люксембург. Окончательное решение она примет по итогам суда об определении места жительства ребёнка, заседание которого намечено на 12 октября.
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