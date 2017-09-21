Азаренко, Бушар и Лисицки получили «уайлд-кард» на турнир в Люксембурге
Организаторы турнира в Люксембурге, который пройдёт на харде в зале с 14 по 21 октября, предоставили «уайлд-кард» белоруске Виктории Азаренко, канадке Эжени Бушар и немке Сабине Лисицки, сообщает официальный сайт соревнований.
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Отмечается, что двукратная победительница турниров серии «Большого шлема»,
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