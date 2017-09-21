Азаренко, Бушар и Лисицки получили «уайлд-кард» на турнир в Люксембурге

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Отмечается, что двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Азаренко ещё не подтвердила приезд в Люксембург. Окончательное решение она примет по итогам суда об определении места жительства ребёнка, заседание которого намечено на 12 октября.