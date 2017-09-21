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21 сентября 2017, 20:07 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер и Надаль сыграют в паре на выставочном Кубке Лэйвера в Праге

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграют в дуэте на выставочном Кубке Лэйвера, который пройдёт в Праге с 22 по 24 сентября.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> и испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> сыграют в дуэте на выставочном Кубке <span class=error>Лэйвера</span> который пройдёт в Праге с 22 по 24 сентября. Увеличить
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«Мне очень хотелось бы сыграть в паре с Рафой и посмотреть на то, как он доставляет проблемы игрокам по ту сторону сетки. Уверен, что людям было бы интересно увидеть такой матч», — приводит слова Федерера Herald Sun.

Федерер и Надаль сыграют за команду Европы вместе с австрийцем Домиником Тимом, чехом Томашем Бердыхом, немцем Александром Зверевым и хорватом Марином Чиличем. За сборную остального мира выступят американцы Джек Сок, Джон Иснер, Сэм Куэрри и Фрэнсис Тиафо, австралиец Ник Кирьос и канадец Денис Шаповалов.
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