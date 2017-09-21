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https://sport.mail.ru/news/tennis/31084384/
21 сентября 2017, 19:44 | Теннис | ТАСС

Южный проиграл Фоньини во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 21 сентября. Россиянин Михаил Южный уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт- Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу итальянца. Матч продолжался 2 часа.

В четвертьфинале Фоньини встретится с литовцем Ричардсом Беранкисом.

Южный стал последним из россиян, выбывшим из турнира. В первом круге проиграли Даниил Медведев, Евгений Донской, Евгений Тюрнев и Андрей Кузнецов.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга — мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием «хард» комплекса «Сибур Арена». Он входит в «серию 250» Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

Соревнования завершатся 24 сентября.
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