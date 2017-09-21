Южный проиграл Фоньини во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге
ТАСС, 21 сентября. Россиянин Михаил Южный уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче второго круга турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу итальянца. Матч продолжался 2 часа.
В четвертьфинале Фоньини встретится с литовцем Ричардсом Беранкисом.
Южный стал последним из россиян, выбывшим из турнира. В первом круге проиграли Даниил Медведев, Евгений Донской, Евгений Тюрнев и Андрей Кузнецов.
Открытый чемпионат
Соревнования завершатся 24 сентября.
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