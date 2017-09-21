Родина вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. 28-летняя москвичка, занимающая 94-е место в рейтинге WТА, не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

В полуфинале Евгения Родина сыграет с китаянкой Чжан Шуай (2), разгромившей в четвертьфинале украинку Катерину Козлову со счётом 6:1, 6:1.