Николя Маю покидает соревнования Moselle Open

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время 35-летний Маю сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 30-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу Николя.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open де Шеппер сыграет либо с немцем Мишей Зверевым, либо с швейцарцем Генри Лааксоненом.