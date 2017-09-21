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https://sport.mail.ru/news/tennis/31082613/
21 сентября 2017, 17:00 | Теннис | GoTennis.ru

Николя Маю покидает соревнования Moselle Open

107-я ракетка мира, фрацуз Николя Маю, уступил своему соотечественнику Кенни де Шепперу, занимающему 181-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 5/7 во втором раунде турнира в Метце.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время 35-летний Маю сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 30-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу Николя.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open де Шеппер сыграет либо с немцем Мишей Зверевым, либо с швейцарцем Генри Лааксоненом.
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