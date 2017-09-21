Санкт-Петербург. Ян-Леннард Штруфф сыграет в ¼ финала турнира
54-я ракетка мира, немец
Ян-Леннард Штруфф, одолел итальянца Томаса Фаббиано, занимающего 70-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/4 во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять
В следующем круге соревнований St.Petersburg Open Штруфф скрестит ракетки либо с французом
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