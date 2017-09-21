Санкт-Петербург. Ян-Леннард Штруфф сыграет в ¼ финала турнира

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 28-летний Фаббиано ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

В следующем круге соревнований St.Petersburg Open Штруфф скрестит ракетки либо с французом Жо-Вилфридом Цонга, либо с португальцем Жоао Соусой.