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21 сентября 2017, 16:59 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Ян-Леннард Штруфф сыграет в ¼ финала турнира

54-я ракетка мира, немец Ян-Леннард Штруфф, одолел итальянца Томаса Фаббиано, занимающего 70-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/4 во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 28-летний Фаббиано ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

В следующем круге соревнований St.Petersburg Open Штруфф скрестит ракетки либо с французом Жо-Вилфридом Цонга, либо с португальцем Жоао Соусой.
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