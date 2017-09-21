Надаль и Федерер впервые в карьере выступят в паре на «Кубке Лэйвера»

«Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников по ту сторону сетки. Не сомневаюсь, зрители будут в восторге от этой встречи, поэтому и стоит её провести», — приводит слова Федерера As.