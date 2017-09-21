Надаль и Федерер впервые в карьере выступят в паре на «Кубке Лэйвера»
Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере сыграют в паре на турнире «Кубок Лэйвера», который пройдёт в Праге. Также оба спортсмена сыграют в одиночном разряде.
«Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников по ту сторону сетки. Не сомневаюсь, зрители будут в восторге от этой встречи, поэтому и стоит её провести», — приводит слова Федерера As.
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