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https://sport.mail.ru/news/tennis/31082405/
21 сентября 2017, 16:44 | Теннис | GoTennis.ru

Надаль и Федерер впервые в карьере выступят в паре на «Кубке Лэйвера»

Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере сыграют в паре на турнире «Кубок Лэйвера», который пройдёт в Праге. Также оба спортсмена сыграют в одиночном разряде.

«Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников по ту сторону сетки. Не сомневаюсь, зрители будут в восторге от этой встречи, поэтому и стоит её провести», — приводит слова Федерера As.
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21 сентября

Надаль и Федерер впервые в карьере выступят в паре на "Кубке Лэйвера"

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