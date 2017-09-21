Guangzhou Open. Чжан Шуай отдала Катерине Козловой лишь два гейма

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Козлова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Лизетт Кабрерой.