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https://sport.mail.ru/news/tennis/31082206/
21 сентября 2017, 16:30 | Теннис | GoTennis.ru

Guangzhou Open. Чжан Шуай отдала Катерине Козловой лишь два гейма

30-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, одолела украинку Катерину Козлову, занимающую 83-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 и вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Козлова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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