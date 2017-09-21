Guangzhou Open. Чжан Шуай отдала Катерине Козловой лишь два гейма
30-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, одолела украинку Катерину Козлову, занимающую 83-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 и вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу.
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале соревнований Guangzhou Open Чжан Шуай сразится либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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