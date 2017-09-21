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https://sport.mail.ru/news/tennis/31081964/
21 сентября 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Метц. Денис Истомин преодолел барьер второго раунда турнира

82-я ракетка мира, представитель Узбекистана Денис Истомин, переиграл немца Янника Мадена, занимающего 186-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7 (6), 7/6 (0) во втором раунде турнира в Метце.

Встреча длилась 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Истомин сделал 18 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Маден трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open Истомин скрестит ракетки с грузином Николозом Басилашвили.
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