Метц. Денис Истомин преодолел барьер второго раунда турнира
82-я ракетка мира, представитель Узбекистана Денис Истомин, переиграл немца Янника Мадена, занимающего 186-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7 (6), 7/6 (0) во втором раунде турнира в Метце.
Встреча длилась 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Истомин сделал 18 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Moselle Open Истомин скрестит ракетки с грузином Николозом Басилашвили.
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