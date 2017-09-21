Метц. Денис Истомин преодолел барьер второго раунда турнира

Встреча длилась 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Истомин сделал 18 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Маден трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open Истомин скрестит ракетки с грузином Николозом Басилашвили.